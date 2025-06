Napoli, possibile incontro per Ndoye. E il Bologna pensa a Zanoli

Resta sempre forte l’interesse del Napoli per Dan Ndoye: potrebbe esserci un incontro con gli agenti del giocatore per trovare l’intesa

Il Napoli si sta muovendo su diversi fronti per il mercato estivo. Gli azzurri continuano a trattare per il centrocampista del Bologna Dan Ndoye: entro la fine della settimana potrebbe esserci un incontro con gli agenti del giocatore.

L’obiettivo sarebbe trovare l’intesa con il giocatore per poi trattare con il Bologna. Il centrocampista svizzero è stato uno dei punti di riferimento per Italiano, con 6 assist e 9 gol, tra cui quello decisivo in finale di Coppa Italia.

Nel tavolo delle trattative tra Napoli e Bologna, dove rientra anche Beukema, si ragiona anche sul nome di Alessandro Zanoli, che è candidato a essere coinvolto in una delle operazioni e dunque a compiere il percorso inverso.

Gli azzurri, dunque, continuano a trattare per Ndoye e vogliono rinforzare ancora il reparto dopo l’arrivo di De Bruyne.