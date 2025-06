Napoli, anche il Borussia Dortmund si informa per Ndoye: il punto

Non solo il Napoli, che resta la pista più concreta: vari club europei hanno preso informazioni nelle ultime ore per Dan Ndoye, tra cui il Borussia Dortmund.

Come vi abbiamo raccontato, nelle scorse ore c’è stato un incontro tra il Napoli e il Bologna per l’esterno svizzero e il centrale olandese Beukema. A fronte delle richieste importanti del club emiliano, non è ancora stato raggiunto un accordo. Gli azzurri, inoltre, hanno avuto un meeting anche con l’entourage del giocatore, in cui si è registrata una distanza colmabile sull’ingaggio.

Nel frattempo, altri club si stanno informando sulla fattibilità di una possibile operazione. Tra queste, in particolare il Borussia Dortmund.

Il club tedesco ha incluso il nome dello svizzero all’interno di una shortlist di nomi per rimpiazzare il partente Bynoe-Gittens sempre più proiettato verso il Chelsea.

Se lo stallo con il Napoli – che pur mantiene una posizione di rilievo nella corsa a Ndoye – dovesse protrarsi, dunque, non è da escludere che il Borussia possa inserirsi. Per assicurarsi il cartellino del giocatore del Bologna, quindi, sarà una questione di tempistiche e volontà.