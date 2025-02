La Fiorentina può chiudere per Ndour: i dettagli

La Fiorentina può chiudere a breve per Cher Ndour: sul centrocampista tenta l’inserimento anche la Lazio

La Fiorentina sta preparando un colpo di mercato interessante, puntando sul giovane centrocampista Cher Ndour, classe 2004, attualmente sotto contratto con il Paris Saint-Germain.

Come riportato da Emanuele Baiocchini di Sky Sport, i viola hanno presentato un’offerta da 5 milioni di euro per assicurarsi il talento. L’operazione include anche una clausola interessante per il club parigino: una percentuale del 50% sulla futura rivendita del giocatore.

La proposta della Fiorentina, dunque, è attualmente più vantaggiosa rispetto a quella della Lazio, altro club interessato al giocatore. I biancocelesti provano a inserirsi nella trattativa, ma il club viola sta provando a chiudere anzitempo l’operazione.

Il possibile arrivo di Ndour non esclude quello di Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus.