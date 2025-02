Fiorentina, ecco Ndour: ora le visite mediche | FOTO e VIDEO

Ndour si prepara a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina: il programma e i dettagli del suo arrivo in Italia

La Fiorentina continua a essere protagonista sul mercato. Non solo Nicolò Zaniolo (clicca qui per leggere gli ultimi aggiornamenti) ma i viola stanno per finalizzare un altro colpo-.

Si tratta di Cher Ndour, centrocampista che va a rafforzare il reparto a disposizione di Raffaele Palladino in arrivo dal PSG.

L’operazione si è conclusa sulla base di 5 milioni di euro e una clausola interessante per il club parigino: una percentuale del 50% sulla futura rivendita del giocatore.

Il giocatore è arrivato a Firenze per sostenere le visite mediche e presto verrà annunciato come un nuovo giocatore viola. In città arriverà anche nel pomeriggio proprio Zaniolo.