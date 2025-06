Uscite Roma, Ndicka il principale indiziato a partire entro il 30 giugno

Il punto sul mercato in uscita della Roma

Come noto, la Roma necessita di fare una cessione entro il 30 giugno per ragioni di bilancio e ora il principale indiziato a partire è Evan Ndicka, per cui si ascolteranno eventuali offerte.

Infatti, i giallorossi non hanno intenzione di vendere Mile Svilar, affermatosi nell’ultima stagione come uno dei migliori portieri del campionato.

Non dovrebbe partire nemmeno Angeliño, per il quale è saltato il trasferimento in Arabia Saudita all’Al-Hilal, che si sta avvicinando sempre di più a Theo Hernandez nel suo ruolo.

Per questo motivo, dovrebbe essere proprio il centrale ivoriano il sacrificato, salvo altre possibili nuove situazioni dei prossimi giorni.