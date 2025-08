Parma, Ndiaye è in città per le visite mediche | VIDEO

Il difensore senegalese classe 2002 è arrivato in città per sottoporsi alle visite mediche, prima della firma sul contratto con il Parma.

Abdoulaye Ndiaye si prepara a diventare un nuovo giocatore del Parma di Carlos Cuesta.

Il classe 2002, in arrivo dal Troyes, è in città per svolgere le visite mediche.

L’ultimo passo prima della firma sul contratto che lo legherà al club emiliano.

Per Ndiaye, come raccontato, il Parma aveva chiuso la trattativa con il club francese nella serata di ieri. (LA NEWS)