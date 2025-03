Milan, quando rientrano i nazionali? Il programma

Il programma dei rientri dei nazionali in casa Milan: ecco quando Conceicao avrà il gruppo al completo.

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, il Milan si prepara a ritrovare il gruppo al completo in vista del prossimo match di Serie A contro il Napoli.

Con diverse partite decisive all’orizzonte, il rientro dei giocatori impegnati in giro per il mondo sarà fondamentale per Sergio Conceicao, che potrà finalmente lavorare con tutta la rosa per preparare al meglio i prossimi impegni.

Attualmente a Milanello sono rimasti solo 11 giocatori, mentre gli altri sono stati impegnati con le rispettive selezioni. Il programma di rientro è scaglionato tra martedì e mercoledì, con Samuel Chukwueze che sarà l’ultimo a tornare in Italia.

L’esterno offensivo nigeriano, infatti, sarà in campo domani alle 17:00 (ora italiana) con la sua nazionale contro lo Zimbabwe, nell’ambito della sesta giornata del Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali. Solo dopo questa sfida potrà fare ritorno a Milano e mettersi a disposizione dello staff tecnico rossonero.