Nazionale, in via di definizione l’accordo con Gattuso: Zambrotta e Perrotta nel Club Italia

Gattuso e la Nazionale sono sempre più vicini.

Tornato questa mattina a Marbella dopo l’incontro con Gravina nella giornata di ieri (giovedì 12 giugno), l’allenatore si rivedrà a Roma (la prossima settimana) con il presidente della FIGC per definire l’accordo (che potrebbe essere annuale).

Si avvicina sempre di più, dunque, la possibilità di vedere Gattuso sulla panchina della nazionale italiana con Bonucci (più di Barzagli) che andrà a completare lo staff tecnico già presente.

Un nuovo percorso che coincide anche con la nascita del progetto di rinnovamento “Azzurri per l’azzurro”.

Zambrotta e Perrotta nel Club Italia

Mentre Prandelli verrà coinvolto nel progetto “Azzurri per l’azzurro” – che non riguarda la nazionale maggiore ma il settore tecnico giovanile e i vivai, e lui sarà un coordinatore – Zambrotta e Perrotta entreranno a far parte del Club Italia, ovvero la parte sportiva della FIGC.

Dunque, prosegue il progetto di rinnovamento della nazionale supportati dall’aiuto dei protagonisti che vinsero il Mondiale 2006 con la maglia azzurra.