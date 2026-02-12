Nations League, i sorteggi dell’edizione 2026-27: Italia con Francia, Belgio e Turchia

I sorteggi della Nations League 2026-27: Italia nel gruppo A

L’Italia guarda già con attenzione alla prossima Nations League 2026/27, pur restando in attesa della decisiva semifinale dei playoff mondiali contro l’Irlanda del Nord. Gli azzurri avranno nel girone Francia, Belgio e Turchia

I sorteggi si sono tenuti presso la Expo Hall 3 di Bruxelles, cornice scelta anche per ospitare i lavori del 50° Congresso ordinario della UEFA. A rappresentare i colori azzurri in Belgio c’erano il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il segretario generale Marco Brunelli, accompagnati da Leonardo Bonucci che ha presenziato in veste di assistente del commissario tecnico Gennaro Gattuso.

Il regolamento prevede la suddivisione delle sedici partecipanti in quattro raggruppamenti da quattro squadre ciascuno, con un calendario di sei partite complessive che si svilupperà tra la fine di settembre e il mese di novembre del 2026.

Per quanto riguarda il passaggio del turno, le prime due classificate di ogni girone accederanno direttamente ai quarti di finale previsti per marzo 2027, mentre le ultime retrocederanno in Lega B e le terze saranno impegnate in uno spareggio salvezza.

Il sorteggio della Lega A

GRUPPO 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia

GRUPPO 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia

GRUPPO 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Repubblica Ceca

GRUPPO 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles

Italia, il calendario della Nations League 2026/27

1° match: 24-26 settembre 2026

2° match: 27-29 settembre 2026

3° match: 30 settembre-3 ottobre 2026

4° match: 4-6 ottobre 2026

5° match: 12-14 novembre 2026

6° match: 15-17 novembre 2026

Quarti di finale: 25-30 marzo 2027

Spareggio Lega A/Lega B: 25-30 marzo 2027

Fase finale: 9-13 giugno 2027

Il sorteggio delle altre leghe

Lega B

GRUPPO 1: Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia del Nord

GRUPPO 2: Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord

GRUPPO 3: Israele, Austria, Irlanda, Kosovo

GRUPPO 4: Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Svezia

Lega C

GRUPPO 1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino

GRUPPO 2: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia/Gibilterra*

GRUPPO 3: Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia

GRUPPO 4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Malta/Lussemburgo*

Lega D

GRUPPO 1: Gibilterra/Lituania*, Malta/Lussemburgo*, Andorra

GRUPPO 2: Lituania, Azerbagian, Liechtenstein

*Decisivi gli spareggi della Nations League 2024/25