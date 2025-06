Posticipato il fischio d’inizio di Germania-Portogallo, gara valida per le semifinali di Nations League: la situazione

Germania e Portogallo erano pronte a scendere in campo per la semifinale di Nations League, ma per ascoltare il fischio d’inizio del direttore di gara dovranno attendere.

Il match, fissato inizialmente per le 21:00, è stato infatti posticipato di una decina di minuti a causa della potente pioggia e della grandine caduta sull’Allianz Arena.

Il fischio d’inizio è stato dunque fissato per le 21:10.