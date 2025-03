Nations League, i risultati dei quarti: vincono Croazia e Danimarca, pareggio tra Olanda e Spagna

I risultati degli altri quarti di Nations League: Croazia e Danimarca superano Francia e Portogallo. Pari tra Olanda e Spagna.

Non solo Italia-Germania: sono andati in scena altri tre quarti di finale in questa andata di Nations League. Se gli Azzurri hanno perso in rimonta a San Siro, non sono mancate le sorprese sugli altri campi.

La Croazia ha vinto 2-0 contro la Francia grazie ai gol di Budimir e Perisic nel primo tempo e mette un doppio vantaggio anche in vista del ritorno.

Sorpresa anche in Danimarca con i padroni di casa che prima prendono le misure con il vantaggio con Eriksen che sbaglia il calcio di rigore e poi il subentrato Hojlund regala la vittoria ai suoi con tanto di esultanza alla Cristiano Ronaldo contro il Portogallo.

Infine pareggio in extremis della Spagna contro l’Olanda: 2-2 e tutto da decidersi nel ritorno per chi strapperà un pass per le semifinali.

I risultati dei quarti di finale di Nations League

Croazia – Francia 2-0: 26′ Budimir, 45’+1 Perisic

Danimarca – Portogallo 1-0: 79′ Hojlund

Olanda – Spagna 2-2: 9′ Williams (S), 28′ Gakpo (O), 46′ Reijnders (O), 93′ Merino (S)

Italia – Germania 1-2: 9′ Tonali (I), 49′ Kleindienst (G), 76′ Goretzka (G)