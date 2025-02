Nicolò Barella, Italia (Imago)

Sarà Italia-Germania nei quarti di finale di Nations League: cosa succede se gli azzurri dovessero essere eliminati?

Manca ancora qualche settimana alla prima sosta per le nazionali del 2025, in programma dal 17 al 26 marzo, ma bisogna portare lo sguardo avanti immaginando quello che potrà accadere.

Sarà una sosta molto importante per il destino dell’Italia, che vedrà la Nazionale di Luciano Spalletti affrontare in una doppia sfida andata-ritorno la Germania nei quarti di finale di Nations League.

Le due gare saranno importanti non soltanto per il passaggio del turno, ma anche per stabilire quale sarà il girone di qualificazione al Mondiale del 2026 degli Azzurri.

Ecco dunque cosa succederebbe se i ragazzi di Spalletti dovessero essere eliminati dai tedeschi.

Il percorso verso i Mondiali

L’esito della doppia sfida contro la Germania di Nagelsmann sarà fondamentale per capire quello che sarà il percorso della Nazionale verso il Mondiale 2026, che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Infatti, come stabilito dai sorteggi del 13 dicembre scorso, in base al risultato dello scontro di Nations League le due squadre finiranno nel girone A o nel girone I.

In particolare, qualora gli Azzurri dovessero perdere verrebbero inseriti nel girone I, dove ritroverebbero Norvegia, Israele, Estonia e Moldova. Servirà poi mettere tutti alle spalle per ottenere la qualificazione, senza dover passare dai playoff come accaduto nelle ultime due edizioni.

Il CT della nazionale italiana, Luciano Spalletti (Credits: Martina Cutrona)

La fase a eliminazione a diretta di Nations League

Inoltre, con una sconfitta gli Azzurri verrebbero eliminati dalla Nations League. La Germania, invece, avrebbe la possibilità di affrontare la vincente tra Danimarca e Portogallo.