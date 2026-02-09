Sorteggio Nations League, Italia in seconda fascia: i dettagli

L’Italia conoscerà i suoi avversari della prossima Nations League nel sorteggio del 12 febbraio: gli azzurri sono in seconda fascia

In attesa della semifinale dei playoff mondiali contro l’Irlanda del Nord, in programma il 26 marzo alla “New Balance Arena” di Bergamo, l’Italia guarda già alla Nations League 2026/27. Giovedì 12 febbraio infatti, alle ore 18 a Bruxelles, gli azzurri conosceranno le avversarie del girone.

Il sorteggio si terrà al Brussels Expo Hall 3, sede anche del 50° Congresso ordinario della UEFA. Saranno il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il segretario generale Marco Brunelli e Leonardo Bonucci, assistente del commissario tecnico Gennaro Gattuso.

Dopo il raggiungimento dei quarti di finale nella passata edizione, l’Italia sarà inserita in seconda fascia insieme a Paesi Bassi, Danimarca e Croazia. Le teste di serie, invece, saranno Portogallo, Spagna, Francia e Germania. Le sedici nazionali verranno suddivise in quattro gironi da quattro squadre, con sei partite complessive per ciascuna selezione.

Le prime due classificate accederanno direttamente ai quarti di finale, l’ultima retrocederà in Lega B, mentre la terza sarà impegnata in uno spareggio per restare in Lega A. La fase a gironi inizierà a fine settembre 2026 e si chiuderà a novembre, con quarti e play-off in programma nel marzo 2027 e fase finale a giugno.

Nations League 2026/27, le fasce della Lega A

Come detto prima, con la conquista dei quarti di finale nella passata edizione del torneo, l’Italia è stata inserita in seconda fascia. Di seguito la divisione nelle quattro fasce delle sedici Nazionali partecipanti.

1ª FASCIA: Portogallo, Spagna, Francia, Germania

Serbia, Belgio, Inghilterra, Norvegia 4ª FASCIA: Galles, Cechia, Grecia, Turchia

Italia, il calendario della Nations League 2026/27

In attesa di scoprire le avversarie dell’Italia nella prossima edizione della Nations League, ecco il calendario e le date ufficiali dei match: dalla fase a gironi, passando per i quarti fino alla finale del torneo.

1° match: 24-26 settembre 2026

2° match: 27-29 settembre 2026

3° match: 30 settembre-3 ottobre 2026

4° match: 4-6 ottobre 2026

5° match: 12-14 novembre 2026

6° match: 15-17 novembre 2026

Quarti di finale: 25-30 marzo 2027

Spareggio Lega A/Lega B: 25-30 marzo 2027

25-30 marzo 2027 Fase finale: 9-13 giugno 2027