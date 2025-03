Nations League: il calendario dai quarti

Ecco le date e gli incroci validi per i quarti di finale di Nations League: l’Italia di Spalletti affronterà la Germania

Terminata la fase a gironi è tempo di fase a eliminazione diretta in Nations League.

A differenza delle precedenti edizioni, questa comincerà dai quarti di finale e non dalla semifinale.

Si parte proprio da questa sosta di marzo con le sfide dei quarti di finale, che saranno l’anticipo delle Final Four di inizio giugno.

Col sorteggio di Nyon di venerdì 22 novembre è stato delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta. Di seguito il calendario completo della manifestazione.

Nations League, il calendario della fase a eliminazione diretta

Quarti di finale : andata 20 marzo 2025, ritorno 25 marzo 2025



Seminfinali : 4 e 5 giugno 2025



Finale 3° posto : 8 giugno 2025



Finale : 8 giugno 2025



Il tabellone

La sconfitta con la Francia nell’ultima partita della fase a gironi ha cambiato non poco per la Nazionale di Luciano Spalletti. Gli azzurri, in virtù della differenza reti a sfavore, hanno chiuso il gruppo 2 della Lega A al secondo posto.

Per questo motivo, l’avversaria dei quarti di finale sarà la Germania, vincitrice del suo girone. Chi passerà il turno affronterà la vincente di Danimarca-Portogallo in semifinale. Le altre sfide saranno Croazia-Francia e Olanda Spagna.