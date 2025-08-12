Sampdoria, ecco Narro: “Felice di essere qui, sono pronto” | FOTO e VIDEO

Victor Narro è arrivato a Genova per la sua nuova avventura con la Sampdoria: le prime dichiarazioni dell’ex Gimnastic

Victor Narro è arrivato a Genova, accompagnato dall’agente Borja Garcia. L’attaccante classe ’99, reduce dall’esperienza al Gimnastic, svolgerà le visite mediche con la Sampdoria nella giornata di domani 13 agosto.

Nel frattempo, arrivano le prime dichiarazioni del calciatore cresciuto nel settore giovanile del Villarreal: “Felice di essere qui, sono pronto. Perché la Samp? È un club storico, sono molto contento“.