Maglie all’asta per combattere le dipendenze: anche Perin, Darmian e Izzo collaborano

Maglie dei giocatori di Serie A, B e C all’asta per aiutare le persone. Al progetto collaborano anche Perin, Darmian e Izzo

Nuova iniziativa per il centro Narconon Falco, specializzato nella disintossicazione e nella riabilitazione da droga e alcool. Lo scopo del Centro è di aiutare le persone a riconquistarsi e tornare alla propria famiglia come individui liberi dalla tossicodipendenza e dall’alcolismo, con la particolarità di non avvalersi di farmaci o droghe sostitutive durante la riabilitazione.

La recente apertura del centro Narconon Falco in provincia di Bergamo (a Leffe) ha portato l’Associazione a impegnarsi su più fronti, tra cui l’ampliamento e la ristrutturazione della nuova sede. Per le numerose persone che vivono una dipendenza e le loro famiglie è partita, in collaborazione con l’Associazione “Un’azione per il sorriso Onlus” di Francesco Cosenza, un’asta di maglie usate in gara e autografate da calciatori di Serie A, Serie B e Serie C, con il ricavato devoluto tutto a Narconon. L’obiettivo finale è di avere aiutare più persone e offrire un servizio maggiore.

Diversi calciatori di Serie A stanno già collaborando con il progetto, come Mattia Perin e Matteo Darmian, insieme ad Armando Izzo, oggi al Monza. Un bel modo per unire il mondo del calcio a quello della prevenzione, aiutando i ragazzi di oggi a sognare di diventare calciatori in modo pulito e sano. All’asta finiranno le magliette di diversi club di Serie A, usate in partita dai calciatori protagonisti. L’Associazione sta contattando tanti calciatori e società con questo scopo. È possibile sostenere Narcoron anche tramite una donazione, senza partecipare alle aste per le diverse maglie in palio.

Tra le tante persone che l’Associazione ha aiutato c’è anche Lys Gomis, ex portiere di SPAL e Torino tra le altre. Il classe ’89, oggi in forza al GS Passatore – club della Terza Categoria di Cuneo – collaborerà con Narconon al fine di cercare di sostenere sempre più persone in questa situazione.