Napoli, la probabile formazione contro il Lecce

La probabile formazione che potrebbe scegliere Antonio Conte in vista di Lecce-Napoli, 35ª giornata del campionato di Serie A

Non sarà una partita come le altre per Antonio Conte, che con il suo Napoli affronterà il Lecce allo stadio Via del Mare.

Ciò che non cambierà invece sarà l’obiettivo degli azzurri, alla ricerca della vittoria per mantenere a distanza l’Inter.

Con le ultime due sconfitte consecutive in campionato, i nerazzurri hanno infatti perso il vantaggio di tre punti che avevano al comando, trovandosi ora a inseguire.

Questa intanto la probabile formazione che Antonio Conte potrebbe far scendere in campo per la sfida tra Lecce e Napoli.

La probabile formazione del Napoli contro il Lecce

L’allenatore del Napoli si trova ancora una volta a dover far fronte a diversi infortuni e a dover cambiare sistema tattico. Soprattutto dopo la notizia arrivata in settimana del problema avuto da Buongiorno, che a seguito della gara contro il Torino ha terminato anticipatamente la sua stagione. A coprire Meret ci dovrebbero essere dunque Rrahmani e Olivera adattato centrale (se ci sarà Marin, Oliver scala a terzino e Spinazzola esterno), con Di Lorenzo e Spinazzola da terzini. Anguissa dovrebbe aver completamente recuperato: suo un posto a centrocampo assieme a Lobotka. Nel 4-4-2 ridisegnato da Conte saranno poi Politano e McTominay gli esterni, con la coppia avanzata formata da Raspadori e Lukaku.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

Dove guardare la partita in tv e streaming

La gara tra Lecce e Napoli, che si disputerà sabato 3 maggio alle 18 allo stadio Via del Mare, sarà trasmessa in diretta tv su Dazn, accessibile anche dai canali Sky 214 per chi ha il l’apposito abbonamento.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’applicazione di Dazn.