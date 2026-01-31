Il Napoli pensa a Zappa o Juanlu Sanchez dopo l’infortunio di Di Lorenzo

Il Napoli pensa a Gabriele Zappa o Juanlu Sanchez per rinforzare la fascia destra dopo l’infortunio del capitano Di Lorenzo

Non solo l’attaccante esterno. Come vi abbiamo raccontato, il Napoli va verso la formalizzazione dell’accordo verbale per Alisson Santos, e spera di chiudere definitivamente nella notte.

Il club azzurro vuole rinforzare anche la fascia destra dopo il brutto infortunio di Di Lorenzo: il capitano è uscito in barella durante il match contro la Fiorentina.

Proprio per questo, dunque, il Napoli pensa a Gabriele Zappa e Juanlu Sanchez come opzioni per il reparto: il terzino del Cagliari ha fornito fin qui 3 assist in 20 partite, mentre lo spagnolo è stato seguito a lungo nelle scorse settimane.