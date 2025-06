Napoli, programmate le visite mediche per Luca Marianucci

Programmate le visite mediche per Luca Marianucci, nuovo arrivo in casa Napoli: ecco quando

Il Napoli si prepara ad accogliere Luca Marianucci. Il calciatore classe 2004, scuola Empoli, ha fissato le visite mediche di rito che si svolgeranno nel corso della giornata di martedì 10 giugno.

Il difensore 20enne nella passata stagione ha collezionato 18 presenze in Serie A con la maglia dell’Empoli, giocando anche in Coppa Italia.

In Coppa è sceso in campo in 6 occasioni, mettendo a referto anche due assist per i suoi compagni. Adesso, Marianucci si prepara a vestire presto la maglia del Napoli.