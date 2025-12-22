Questo sito contribuisce all'audience di

Il Napoli vince la Supercoppa Italiana: Bologna battuto 2-0

Redazione 22 Dicembre 2025
L’esultanza del Napoli (Imago)

Il Napoli vince la Supercoppa Italiana 2025: decisiva la doppietta di David Neres contro il Bologna

Il Napoli di Antonio Conte vince 2-0 contro il Bologna e mette in bacheca la Supercoppa Italiana 2025. Dopo il successo contro il Milan, in finale è risultata decisiva la doppietta di David Neres.

Gli azzurri tornano quindi ad alzare un trofeo che mancava da undici anni esatti. Il 22 dicembre 2014, infatti, il Napoli vinse 7-8 ai rigori contro la Juventus.

Undici anni dopo, il Napoli torna quindi a trionfare in Supercoppa. Nel segno di David Neres, sempre più decisivo dopo i gol contro la Roma e l’Atalanta.