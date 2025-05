Napoli, quanti punti mancano per lo scudetto

Ecco quanto manca al Napoli per la vittoria del campionato

È arrivato il momento clou della stagione per il Napoli, con sole tre partite che lo separano dalla fine del campionato e dalla possibile vittoria del quarto scudetto della propria storia.

La squadra di Conte arriva a maggio con un vantaggio di tre punti sull’Inter, che dovrà difendere almeno in parte per vincere il campionato.

Gli avversari che attendono gli azzurri sono, in ordine, Genoa, Parma e Cagliari. Parallelamente, l’Inter giocherà con Torino, Lazio e Como.

Quanto manca quindi al Napoli per lo scudetto? Di seguito le possibili combinazioni.

Napoli, quanto manca allo scudetto

Arrivando al rush finale con un vantaggio di 3 punti, al Napoli basteranno 7 punti nelle ultime 3 partite, quindi due vittorie e un pareggio, per essere sicuro di vincere lo scudetto. In quel caso, neanche vincendo le ultime tre l’Inter potrebbe superare la squadra di Conte in classifica.

Nel caso in cui arrivassero meno di 7 punti, saranno decisivi i risultati dell’Inter per tracciare l’ordine d’arrivo finale. In caso di arrivo a pari punti, il titolo si assegnerà con uno spareggio tra le due squadre.

Le ultime tre partite dell’Inter

Oltre ad essere a -3 dalla vetta, l’Inter sulla carta ha anche un calendario più difficile rispetto al Napoli nelle ultime tre di campionato. La squadra di Inzaghi farà prima visita al Torino, dopo solo quattro giorni dal ritorno della semifinale di Champions League contro il Barcellona.

La settimana successiva, i nerazzurri ospiteranno la Lazio a San Siro, coi biancocelesti in piena corsa per un posto Champions o almeno per un piazzamento europeo. Infine, il campionato si chiuderà in casa del Como, squadra in uno straordinario momento di forma con 6 vittorie consecutive tra aprile e le prime di maggio.