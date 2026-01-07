Verona, rigore contro il Napoli dopo On Field Review: fallo di mano di Buongiorno
Il Verona si è guadagnato un calcio di rigore al 26′ del match contro il Napoli dopo On Field Review per fallo di mano di Buongiorno
Il Verona passa avanti per 2 reti a 0 contro il Napoli al Maradona.
Dopo il gran gol di tacco di Frese è Orban a trovare il gol del pari dal dischetto. Il rigore è stato fischiato da Marchetti dopo On Field Review a causa di un fallo di mano di Alessandro Buongiorno.
Il direttore di gara, che in un primo momento non ha visto l’infrazione del difensore azzurro, ha poi annunciato: “A seguito di revisione il numero 4 del Napoli (Buongiorno, ndr) tocca il pallone con un braccio in punizione punibile in area di rigore. Decisione finale: calcio di rigore”.
Dopo soli 28′ la squadra di Conte si trova così costretta a dover rimontare 2 reti ai gialloblù sotto il diluvio del Maradona.