Napoli, raggiunto l’accordo con il Verona per Giovane

Il Napoli ha raggiunto l’accordo economico con l’Hellas Verona per Giovane: determinante il rapporto tra i due club

Svolta decisiva per il Napoli: il club azzurro ha raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona per il trasferimento di Giovane. Nella trattativa è stato determinante il rapporto tra i due club.

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore, il Napoli ha spinto in modo importante per l’esterno brasiliano, battendo definitivamente la concorrenza della Lazio.

Nella giornata di domani è previsto un incontro tra l’agente del giocatore, Giuseppe Riso, e il ds del Napoli Giovanni Manna per definire il contratto del brasiliano, dopo l’accordo tra club raggiunto proprio in questi minuti.

Il club azzurro ha trovato l’intesa con il Verona sulla formula del titolo definitivo con un indennizzo basso e una serie di bonus per una cifra totale di 20 milioni di euro: ora il giocatore è pronto a vestire la maglia azzurra, come anticipato anche nei giorni scorsi. Il Napoli rimane così nei limiti dopo i prestiti onerosi di Lucca e Lang, con il risparmio sui relativi ingaggi.