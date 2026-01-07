Napoli-Verona, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali schierate da Antonio Conte e Paolo Zanetti per la sfida di Serie A tra Napoli e Verona.
Il turno infrasettimanale della 19esima giornata di Serie A continua con la sfida tra il Napoli e il Verona. L’appuntamento è fissato alle 18:30 al Diego Armando Maradona.
I padroni di casa arrivano al match dopo la vittoria contro la Lazio. Gli azzurri dovranno portare a casa i tre punti per rimanere a poca distanza dalla vetta, in vista anche dello scontro diretto contro l’Inter della prossima giornata.
Gli ospiti si presentano a Napoli dopo due sconfitte consecutive prima con il Milan di Allegri e poi con il Torino di Baroni. Portare a casa il risultato per i gialloblù sarebbe fondamentale per uscire dalla zona retrocessione.
Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali per Napoli-Verona.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Lang; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte
A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Olivera, Lucca, Marianucci, Spinazzola, Prisco, De Chiara
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Sarr, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Serdar, Nelsson, Giovane, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Mosquera, Cham, Al-Musrati
Dove vedere Napoli-Verona in tv e streaming
La sfida tra Napoli e Verona si giocherà mercoledì allo stadio Diego Armando Maradona. Il match sarà trasmesso in diretta sui canali DAZN.
Per quanto riguarda lo streaming, la partita sarà disponibile anche sull’app di DAZN, accessibile da smartphone, tablet, smart TV e PC.