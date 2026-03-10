Napoli, l’esito degli esami strumentali di Antonio Vergara: tutti i dettagli

Dopo essere uscito per infortunio nel corso della sfida tra Napoli e Torino, Antonio Vergara si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione.

Più nello specifico, è stata riscontrata una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il calciatore ha già iniziato il proprio percorso di riabilitazione, con uno stop previsto di 30/40 giorni.

Ennesimo infortunio stagionale per il club allenato da Antonio Conte, che intanto si prepara ad affrontare il Lecce nella sfida in programma sabato 14 marzo alle 18:00 contro il Lecce.

Una situazione difficile, quella di Vergara, anche in ottica Nazionali. Dopo il 30° turno di Serie A, infatti, ci sarà la sosta con i playoff che decideranno il cammino dell’Italia verso il Mondiale 2026.

Napoli, l’esito degli esami di Vergara

Ecco il comunicato del Napoli: “Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro.

Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo“.

Come anticipato, quindi, il Napoli perde Vergara per almeno un mese, forse qualcosa di più. Non una bella notizia, proprio nel momento in cui i vari infortunati stanno pian piano tornando a disposizione. Ma anche una notizia che fa preoccupare Rino Gattuso, che giovedì 26 marzo (ed eventualmente martedì 31 marzo) si giocherà la qualificazione al Mondiale.