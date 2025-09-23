Come anticicipato, Matteo Politano ha firmato il rinnovo di contratto con il Napoli fino al 2028: il comunicato ufficiale

Dopo aver archiviato la pratica Pisa con una vittoria per 3-2, per il Napoli è tempo di annunci (come anticipato nella serata di lunedì 22 settembre).

In particolare, quello che riguarda il rinnovo di contratto di Matteo Politano, che con Antonio Conte ricopre un ruolo di fondamentale importanza nella formazione azzurra.

L’esterno italiano ha firmato fino al 2028, dopo aver collezionato più di 200 presenze con il club Campione d’Italia.

Di seguito il comunicato del club, diffuso sui propri profili ufficiali.

Napoli, ufficiale il rinnovo di Politano

“La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano fino al 30 giugno 2028” si legge nello scritto diffuso dal Napoli.

Che poi continua: “Il 3 febbraio 2020 Matteo fa il suo esordio in maglia azzurra, in occasione della vittoria esterna, per 2-4, al Ferraris contro la Sampdoria. Il 19 luglio arriva il suo primo sigillo, contro l’Udinese, siglando la rete del decisivo 2-1 in favore dei partenopei. Il 14 settembre del 2022 segna il suo primo gol in Champions League, consentendo al Napoli di passare in vantaggio nella vittoria per 0-3 ad Ibrox contro i Rangers. Politano ha disputato 238 presenze in azzurro, realizzando 34 gol e fornendo 35 assist. Con il Napoli ha conquistato 2 scudetti e una Coppa Italia. Congratulazioni, Matteo!”.