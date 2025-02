Le formazioni ufficiali scelte da Conte e Runjaic per la sfida del Maradona tra Napoli e Udinese.

La domenica della ventiquattresima giornata di Serie A si chiude al Maradona, dove il Napoli di Antonio Conte sfiderà l’Udinese di Runjaic.

La capolista vorrà vincere a ogni costo così da allungare a sei i punti di vantaggio sull’Inter (in attesa della sfida dei nerazzurri contro la Fiorentina in programma lunedì sera). Sono arrivate però brutte notizie a ridosso dell’inizio della partita: non ci sarà Spinazzola, che ha accusato un risentimento muscolare in allenamento.

I padroni di casa sono reduci da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite giocate. Un percorso praticamente perfetto quello della squadra di Conte, che punta quindi a portare a casa altri tre punti.

Ben più complesso, invece, il momento di forma dei bianconeri, che hanno vinto soltanto una delle ultime cinque partite, proprio all’ultima giornata contro il Venezia.

Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

A disposizione: Contini, Scuffet, Buongiorno, Gilmour, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Raspadori.

Udinese (4-3-2-1): Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric; Thauvin, Ekkelenkamp; Lucca. All. Runjaic

A disposizione: Piana, Padelli, Payero, Zarraga, Sánchez, Ehizibue, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Zemura, Modesto.

Dove vedere Napoli-Udinese in tv e in streaming

La sfida tra Napoli e Udinese, in programma questa sera alle 20:45 allo Stadio Maradona, sarà visibile in esclusiva sull’app di Dazn.

