Le formazioni ufficiali e le scelte di Conte e D’Aversa per il match tra Napoli e Torino, valido per il ventottesimo turno di Serie A

Napoli e Torino aprono la ventottesima giornata di Serie A e cercano punti importanti per i rispettivi cammini in campionato: le due squadre si affrontano venerdì 6 marzo al Maradona.

I padroni di casa, infatti, hanno l’occasione di avvicinarsi ancora al secondo posto occupato dal Milan, che affronterà l’Inter nel derby della Madonnina: in caso di vittoria, gli azzurri si porterebbero momentaneamente a -1 dalla squadra di Allegri.

Dall’altra parte D’Aversa ha cominciato bene la sua avventura a Torino vincendo il match delicato contro la Lazio, e punta alla seconda vittoria di fila per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione, ora a +6.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Torino

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera, Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola, Vergara, Alisson S. Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Lukaku, De Bruyne, Giovane, Mazzocchi, Beukema, Anguissa

TORINO (3-4-1-2): Paleari, Coco, Ismajli, Ebosse, Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador, Vlasic, Zapata, Simeone. Allenatore: Roberto D’Aversa

A disposizione: Israel, Siviero, Ilkhan, Ilic, Maripan, Anjorin, Pedersen, Kulenovic, Adams, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze, Njie

Dove vedere Napoli-Torino in tv e in streaming

Come anticipato, Napoli-Torino si disputa venerdì 6 marzo allo stadio Maradona di Napoli, fischio d’inizio alle 20:45.

Il match sarà visibile in diretta tv e in streaming sull’app DAZN.