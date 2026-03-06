Nella serata in cui Eljif Elmas ritrova il gol con la maglia azzurra, il Napoli ritrova Kevin De Bruyne e Frank Anguissa

Il Napoli batte 2-1 il Torino e tra i protagonisti della serata c’è Eljif ‘Sant’Elmas’, come lo ha definito Antonio Conte nel post partita. Il centrocampista ha segnato il gol del momentaneo 2-0, ritrovando una rete cercata a lungo e quasi annunciata da lui stesso nel pre-partita.

Per Elmas si tratta del primo gol stagionale con il Napoli, arrivato dopo una prestazione di grande sacrificio e disponibilità tattica, caratteristiche che lo hanno reso uno dei giocatori più utili nello scacchiere di Antonio Conte.

Il macedone non segnava con il Napoli dal 25 novembre 2023, nella sfida contro l’Atalanta, in cui però giocò come esterno destro. Stavolta la rete è arrivata contro il Torino, club con cui ha giocato in prestito nella scorsa stagione prima del ritorno in azzurro. Dopo il gol, Elmas ha esultato abbracciando tutta la panchina del Napoli. Che oggi, oltre al macedone, festeggia anche i ritorni di Anguissa e De Bruyne.

Ricordate il prepartita? Ecco. A DAZN, Elmas aveva parlato così del suo momento: “Il gol mi manca tantissimo. So quanto è dura non segnare, io non sono un mediano e voglio fare gol. In passato ne ho fatti tanti”. Parole che sembravano quasi anticipare quanto sarebbe successo poco dopo.

Conte festeggia Elmas…

Nel post partita, Conte ha sottolineato la stagione di sacrificio e duttilità di Elmas: “Dovremmo fargli una statua: se qualcuno gli spiega le cose le capisce, è duttile e gioca sia da centrocampista centrale sia da centrocampista, sta sorprendendo e se non sbaglio è la diciottesima partita da titolare, per fortuna lo abbiamo trovato“.

Dopo aver ricoperto diverse zone di campo, ora il macedone sta trovando più stabilità come mediano. E se da un lato il gol gli mancava, dall’altro ha dimostrato di poter essere una carta in più per Conte: “Mi sento un centrocampista, gioco più spesso come mediano ma tutti sanno che normalmente sono un trequartista, sto cercando di fare il massimo e di capire cosa serve alla squadra e cosa vuole il mister“.

… e ritrova Anguissa e De Bruyne

E nella serata in cui Conte si gode Eljif Elmas, può sorridere anche per il ritorno di Anguissa e De Bruyne, due giocatori fondamentali per il suo Napoli. Il camerunese è entrato nella ripresa al posto di Vergara, uscito per un problema alla pianta del piede, mentre De Bruyne è subentrato ad Alisson ed è stato accolto con un boato dal Maradona, che – insieme a Conte e a tutto l’ambiente azzurro – lo ha aspettato per quattro mesi dopo il lungo stop.

In una stagione delicata dal punto di vista degli infortuni, il Napoli trova una vittoria importante grazie a uno dei suoi giocatori più costanti, e allo stesso tempo spera di ritrovare la continuità nei suoi pilastri per il rush finale.