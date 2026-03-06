Napoli, infortunio per Vergara: al suo posto torna Anguissa dopo il lungo stop

117 giorni dopo, Anguissa torna in campo con il Napoli: il centrocampista è entrato al posto di Vergara nel secondo tempo

Il secondo tempo di Napoli-Torino si apre con il ritorno in campo di Frank Zambo Anguissa: il centrocampista rientra dopo ben 117 giorni ai box.

Il camerunese è entrato al posto di Antonio Vergara, costretto al cambio per un problema alla pianta del piede.

Al suo posto, dunque, Conte ha scelto proprio Anguissa, rientrato per la prima volta tra i convocati e subito in campo dopo il lungo stop: il Maradona lo ha accolto un boato e tanti applausi.

Al momento dell’ingresso, inoltre, c’è stato un curioso siparietto con l’arbitro: il centrocampista azzurro era sceso in campo con una calzamaglia nera, ma il direttore gli ha chiesto di toglierla dato che era di un colore diverso rispetto alla maglia da gioco, ritardando così di pochi minuti il suo ritorno in campo.