Napoli, Anguissa verso la convocazione. Da verificare De Bruyne, in dubbio McTominay
Tutte le novità su Anguissa, De Bruyne e McTominay in vista della gara di Serie A del Napoli contro il Torino
A Castelvolturno continuano gli allenamenti del Napoli in vista della gara di campionato di venerdì 6 marzo contro il Torino.
Giornate di particolare attenzione in casa azzurra, con diversi giocatori che si stanno preparando per rientrare dai relativi infortuni.
Come Anguissa, che è sempre più vicino al suo ritorno nella lista dei convocati della squadra in vista della sfida contro i granata.
Tra mercoledì 4 e giovedì 5 marzo si valuteranno invece le condizioni di Kevin De Bruyne, fermo da fine ottobre 2025 per l’infortunio al bicipite femorale riportato contro l’Inter. Restano maggiori dubbi su Scott McTominay, che sente ancora fastidio al tendine.
Napoli, le ultime su Anguissa e non solo verso il Torino
Con Lobotka fermato da un fastidio muscolare e fortemente a rischio per la gara contro il Torino, Antonio Conte spera di riavere al più presto tutti i pezzi pregiati del suo centrocampo.
Per questo il recupero di Anguissa sarebbe importante, con una forma fisica sicuramente da ritrovare al 100%. Così come quella di De Bruyne, fermo da diversi mesi ma apparso comunque in buono stato agli ultimi allenamenti. Ulteriori considerazioni verrano svolte nel corso delle prossime ore.