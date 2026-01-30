Il Napoli torna su Sulemana dopo lo stop nella trattativa Lookman-Fener: c’è sempre anche la Roma
Il punto su Kamaldeen Sulemana tra Napoli e Roma
Dopo lo stop nella trattativa tra Atalanta e Fenerbahce per Ademola Lookman, il Napoli torna su Sulemana. L’uscita del ghanese, arrivato in estate dal Southampton per volere di Ivan Juric, è infatti legata anche alle altre operazioni della Dea.
Proprio con lo stallo della trattativa che porterebbe il nigeriano in Turchia (QUI i DETTAGLI), dunque, si è riacceso l’interesse del Napoli di Antonio Conte.
C’è sempre anche la Roma, come raccontato, che rimane sul giocatore. Il Napoli, però, spingerà per chiudere l’operazione, mentre tiene bloccato anche Alisson Santos dello Sporting.