Napoli e Roma in corsa per Sulemana: il suo futuro può essere legato a quello di Lookman

Offerta del Napoli all’Atalanta per Sulemana. Il suo futuro può essere legato a quello di Lookman

Il Napoli continua la sua ricerca di un esterno offensivo. Come raccontato, gli azzurri si sono inseriti nella corsa per Kamaldeen Sulemana dell’Atalanta e ora c’è una prima offerta per il giocatore.

Al club bergamasco, la società di De Laurentiis offre un prestito oneroso con diritto di riscatto. Per il d.s. Manna, il suo arrivo ora è una priorità. Ricordiamo che su di lui, arrivato in estate dal Southampton, c’è però anche la Roma. Anche i giallorossi offrono un prestito oneroso alto con diritto e in questo momento è corsa a due.

Il suo futuro può essere legato a quello di Lookman, col Fenerbahce che è tornato su di lui. L’Atalanta, prima di dare il via libera all’uscita di Sulemana, vuole capire se i turchi faranno un’offerta importante per il nigeriano.

Intanto, gli azzurri non hanno mollato Alisson Santos, in gol con lo Sporting nell’ultima giornata della League phase di Champions. Per lui, però, la richiesta dei portoghesi è di 4 milioni per il prestito.