Napoli, Stellini: “Ci sono mancate energia e fortuna, Neres ha sentito di nuovo dolore”

Cristian Stellini, vice allenatore allenatore del Napoli, ha parlato dopo il pareggio interno dei suoi contro il Parma

Dopo Verona e Inter, è arrivato il terzo pareggio consecutivo in campionato per il Napoli di Antonio Conte.

Gli azzurri non sono andati oltre lo 0-0 al Maradona contro il Parma e, al termine del match, Cristian Stellini ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

Il vice di Conte ha iniziato dicendo: “Ci è mancata un pizzico di fortuna, perché abbiamo avuto tanti episodi dentro l’area. Abbiamo cercato di creare tante occasioni, ma il Parma ha difeso bene e ci è mancata un pizzico d’energia, perché è molto tempo che giochiamo sempre con gli stessi, e questo si è visto soprattutto nel primo tempo”.

Ha poi aggiunto: “Noi dobbiamo restare molto lucidi, lavorando sulla testa della squadra. Alcuni giocatori ci mancano da molto tempo e non sappiamo quando li recupereremo. Dobbiamo lavorare su testa e fisico di questi ragazzi, che stanno dando anche più del 100%. Abbiamo qualche difficoltà, e contro le squadre che si difendono basse facciamo fatica. Abbiamo anche sfortuna con il VAR, sempre per centimetri”.

Napoli, Stellini: “Neres ha sentito dolore, su Anguissa non abbiamo tempi precisi”

“Neres stava recuperando e aveva dato la disponibilità a giocare, ma la velocità in campo gli ha fatto sentire di nuovo dolore e abbiamo deciso di cambiarlo”, ha spiegato Stellini sull’esterno offensivo brasiliano.

In merito al ritorno di Anguissa ha poi precisato: “Non abbiamo tempi precisi, perché c’è stato un piccolo intoppo nella fase di recupero. Un giocatore che sta fuori così tanto avrà bisogno di tempo per rimettersi in forma”.