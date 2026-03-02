Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha annunciato l’invio della documentazione alla FIGC per la riqualificazione dello stadio ‘Maradona’

Passo importante per il futuro del Napoli e soprattutto dello stadio Diego Armando Maradona. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha infatti annunciato che nella giornata di oggi – 2 marzo – il Comune invierà alla FIGC la documentazione relativa alla riqualificazione dell’impianto.

“Si sta lavorando. Sono in contatto con la FIGC e oggi verrà mandata tutta la documentazione che ci era stata chiesta e pertanto presenteremo il progetto di riqualificazione che stiamo portando avanti indipendentemente dagli Europei” ha esordito il sindaco a margine dell’avvio ufficiale di Napoli capitale europea dello sport 2026.

Sarà perciò una giornata importante per il club azzurro e per l’impianto, per il quale il Comune ha messo in chiaro di voler lavorare.

Manfredi ha spiegato anche i motivi che hanno portato a proseguire con questo progetto: “La riqualificazione del Maradona è un obiettivo importante: è lo stadio della città e tutti ci chiedono che sia riqualificato e che sia reso più confortevole anche per altri eventi“.

Napoli, le parole del sindaco Manfredi sul nuovo stadio

Il sindaco di Napoli ha concluso commentando così la possibilità di costruire un nuovo stadio, come richiesto in più occasioni dal club azzurro: “Se ci sono altre proposte noi le aspettiamo“.