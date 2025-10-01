Napoli-Sporting, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali per Napoli-Sporting, valida per il secondo turno di Champions League
Dopo il difficile esordio in trasferta contro il Manchester City (2-0 per i Citizens, ndr), il Napoli continua il proprio cammino in Champions League ospitando lo Sporting di Rui Borges.
Fischio d’inizio previsto alle 21:00 di mercoledì 1 ottobre allo Stadio Maradona per la seconda giornata della League Phase.
Reduce dalla sconfitta in campionato contro il Milan di Max Allegri, c’è qualche differenza rispetto a quegli 11 titolari. A partire dall’assenza dello squalificato Giovanni Di Lorenzo, espulso all’Etihad.
Di seguito i 22 titolari scelti da Antonio Conte e da Rui Borges per la sfida delle 21:00.
Le formazioni ufficiali di Napoli-Sporting
NAPOLI (4-1-4-1): Milinković-Savić; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, M. Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. Allenatore: Antonio Conte.
SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Hjulmand, João Simões; Quenda, Trincão, Catamo; Ioannidis. Allenatore: Rui Borges.
Dove vedere Napoli-Sporting in tv e streaming
La partita della seconda giornata della League Phase di Champions League si giocherà nella serata di mercoledì 1 ottobre, alle 21:00.
Sarà possibile vederla in diretta tv in esclusiva su Sky Sport, mentre in streaming sarà disponibile su Sky Go.