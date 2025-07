Le parole del difensore del club dopo la sconfitta in amichevole contro l’Arezzo

Termina con una sconfitta la prima uscita stagionale del Napoli a Dimaro. Nell’amichevole precampionato, la squadra di Conte viene sconfitta dall’Arezzo.

Al termine della gara, Spinazzola ha analizzato così il risultato a Sky Sport: “Si poteva cominciare meglio, però abbiamo lavorato tanto in questi sei giorni. C’è ancora tanto da fare. Con maggiore lucidità riusciremo a fare meglio”.

Poi, un commento sui nuovi arrivati: “Si sono integrati nel gruppo in una maniera incredibile; parliamo di giocatori veramente forti, dei fenomeni. E poi ci sono giovani che avranno tanto da dire in futuro”. E su Beukema: “Sicuramente è un grande giocatore”.

Quale sarà il fattore fondamentale per fare un’altra grande stagione? Spinazzola ha le idee chiare: “Lo step dipende da come approcciamo gli allenamenti, se li approcciamo come l’anno scorso allora ci toglieremo delle soddisfazioni”.