Napoli, festa scudetto: il programma in caso di vittoria

Il programma del Napoli in caso di festa scudetto: tutto quello che c’è da sapere sulla festa in città in caso di vittoria

A Napoli si iniziano a già a fare i preparativi per la festa scudetto. E in questo caso, non c’è scaramanzia che regga.

Gli uomini di Conte scenderanno al Maradona nell’ultima di campionato ospitando il Cagliari, e in caso di vittoria Lukaku e i suoi regalerebbero al club il suo 4° scudetto.

Tra gli azzurri e l’Inter di Inzaghi c’è appena punto di differenza, ma in caso di vittoria contro la squadra di Davide Nicola il Napoli sarebbe aritmeticamente Campione d’Italia. Anche nel caso in cui l’Inter dovesse battere il Como.

Ma come si sta preparando la città alla vittoria del titolo in Serie A?

Napoli, il programma in caso di festa scudetto

Nonostante manchi ancora un turno da disputare, a Napoli si inizia già a programmare la festa scudetto. In caso di vittoria, è prevista la circolazione dei bus scoperti sul lungomare Manfredi, oltre che sul lungomare Caracciolo nel pomeriggio di lunedì 26 maggio. A confermare l’ipotesi sulla grande festa che era già circolata nelle scorse ore è stato lo stesso sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “Stiamo lavorando con impegno e con un’organizzazione importante affinché si coniughi la libertà di festeggiare con la sicurezza: questa è la stella polare del lavoro che stiamo facendo sotto il coordinamento della Prefettura e con le forze dell’ordine. Tutto è organizzato nel ‘caso di’ sia per quanto riguarda la notte di venerdì che per quello che sarà il percorso del bus scoperto di lunedì pomeriggio”.

Manfredi ha infine aggiunto: “Vogliamo che sia una festa diffusa, di comunità e che le 50mila persone che non sono riuscite a entrare allo stadio abbiano un luogo di aggregazione sicuro e possano stare insieme”.