Il Napoli è campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia

Il Napoli è campione d’Italia: gli azzurri vincono il quarto scudetto della loro storia due anni dopo l’ultimo successo

Lo scudetto torna a Napoli: gli azzurri sono campioni d’Italia per la stagione 2024/25. Un percorso importante della squadra di Conte, che conquista il titolo all’ultima giornata e il quarto nella sua storia.

Due anni dopo il successo sotto la guida di Spalletti, il Napoli trova il suo secondo scudetto in tre anni, al primo anno di Conte in panchina. Durante questa stagione, gli azzurri sono stati protagonisti di una sfida con l’Inter fino all’ultimo, con gli uomini di Inzaghi che non sono riusciti a tornare in testa dopo il sorpasso del Napoli.

È la vittoria di Conte, di Manna e dei tanti protagonisti di quest’annata: il Napoli ha vinto un titolo senza dubbio più sofferto del terzo, trovando il successo all’ultima giornata grazie alla vittoria contro il Cagliari con i gol di McTominay e Lukaku. Il Napoli chiude così a 82 punti, uno in più dell’Inter che ha vinto contro il Como.

Adesso sarà l’ora dei festeggiamenti per una piazza che ha sostenuto la squadra a lungo, soprattutto nella serata decisiva: Piazza del Plebiscito ha accolto più di 50mila tifosi in occasione della sfida decisiva, dunque sarà una notte che rimarrà per sempre nella storia del Napoli.