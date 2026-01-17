Napoli ritrova la vittoria: Sassuolo battuto e Lobotka torna al gol dopo tre anni

Vittoria per il Napoli contro il Sassuolo dopo tre pareggi consecutivi: gol di Lobotka dopo tre anni e prima da titolare per Vergara

Dopo tre pareggi consecutivi, il Napoli torna al successo superando il Sassuolo per 1-0 allo stadio Diego Armando Maradona. Una vittoria che interrompe una fase di risultati interlocutori e restituisce continuità alla classifica, maturata al termine di una gara gestita con ordine e attenzione.

A decidere il match è stato Stanislav Lobotka, tornato al gol dopo oltre tre anni. L’ultima rete del centrocampista slovacco risaliva infatti alla prima giornata della stagione 2022/23, in trasferta contro il Verona. Un episodio che ha indirizzato la partita fin dalle prime battute, spezzando anche il digiuno offensivo personale del numero 68 azzurro.

Il Napoli ha iniziato la gara cercando con continuità la profondità e muovendosi in maniera compatta. Tra i più attivi nelle fasi iniziali Antonio Vergara, schierato per la prima volta dal primo minuto. Il suo dinamismo ha accompagnato le prime azioni offensive, contribuendo a mantenere alta l’intensità nella metà campo avversaria.

L’azione del gol nasce da un tentativo di Elmas respinto dal portiere, con Lobotka rapido nell’arrivare sulla seconda palla e trovare la conclusione vincente. Una rete che ha sbloccato il risultato e acceso il pubblico, con lo stadio che ha reagito in maniera più partecipe rispetto alle precedenti uscite casalinghe.

Le scelte e la gestione dalla panchina: Stellini costretto a fare cambi

Per la seconda e ultima gara consecutiva Antonio Conte non era in panchina a causa della squalifica rimediata nel precedente turno contro l’Inter. A dirigere la squadra è stato il vice Cristian Stellini, che nel post partita ha sottolineato il peso del successo elogiando l’atteggiamento della squadra.

La gara è stata condizionata anche da due sostituzioni forzate. Elmas ha dovuto lasciare il campo per uno stordimento, con Politano subentrato al suo posto. Nel finale, invece, Rrahmani si è accasciato toccandosi la parte posteriore della coscia, costringendo lo staff tecnico a inserire Buongiorno per coprire l’emergenza difensiva.

Napoli, Antonio Vergara (imago)

La risposta del Maradona e le parole di Stellini: “Partita complicata”

Un momento significativo è arrivato al 62’, quando Antonio Vergara è stato sostituito da Mazzocchi. Il giovane centrocampista ha lasciato il campo tra gli applausi del pubblico, un riconoscimento per l’impatto mostrato nella sua prima gara da titolare.

Nel secondo tempo il Sassuolo ha provato a rientrare in partita, senza però trovare l’episodio giusto per riequilibrare il punteggio. Il Napoli ha gestito il vantaggio senza forzare, accompagnando la gara fino al triplice fischio. In chiusura, Stellini ha evidenziato l’aspetto chiave della serata: “Partita complicata, la lettura della gara è che quando siamo andati in vantaggio abbiamo subito creato e giocato bene con i nostri dieci . Abbiamo commesso qualche errore di troppo. Non è semplice giocare queste partite contro avversari brillanti. Loro sono stati bravi a fare quello che dovevano fare e noi siamo stati bravi a fare una partita di grande resistenza.”

A cura di Mariapaola Trombetta.