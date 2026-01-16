Napoli-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Vergara dal 1′
Le formazioni ufficiali schierate da Antonio Conte e Fabio Grosso per la sfida tra Napoli e Sassuolo.
Prosegue la 21esima giornata di Serie A con la sfida delle 18:00 tra il Napoli di Antonio Conte e il Sassuolo di Fabio Grosso.
I padroni di casa cercano i tre punti dopo i pareggi con Verona, Inter e Parma. Attenzione anche alla gestione delle energie visto il ritorno della Champions League. Gli azzurri martedì 20 gennaio saranno infatti ospiti del Copenhagen. Anche i ragazzi di Grosso cercheranno il riscatto in campionato dopo gli ultimi risultati negativi con Juventus e Roma.
Per gli azzurri si vedrà in campo dal primo minuto Antonio Vergara. A scopo precauzionale Neres invece non farà parte del match per proseguire il suo percorso riabilitativo.
Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Napoli-Sassuolo.
Napoli-Sassuolo, le formazioni ufficiali
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Højlund, Elmas. All. Conte
A disposizione: in attesa
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Vranckx; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
A disposizione: in attesa
Dove vedere Napoli-Sassuolo in tv e streaming
La sfida del Maradona, valida per la ventunesima giornata di Serie A, si giocherà sabato 17 gennaio, con calcio d’inizio alle 18:00.
Sarà possibile vedere la partita in diretta tv su Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go, DAZN e Now Tv.