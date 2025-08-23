Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Grosso e Conte per la partita tra Sassuolo e Napoli, valida per la prima giornata di Serie A

Torna la Serie A. Il campionato riparte con la gara tra la neopromossa Sassuolo, tornata dopo appena una stagione in Serie B, e i campioni in carica del Napoli.

I neroverdi sono di nuovo in Serie A dopo la promozione della scorsa stagione, e hanno già giocato la prima gara ufficiale, vincendo 1-0 con il Catanzaro in Coppa Italia.

Dall’altra parte, Conte ha parlato della difficoltà di ripetersi dopo la vittoria dello scorso anno, e ora gli azzurri si preparano a esordire ufficialmente nella nuova annata.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Sassuolo

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Lipani, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

A disposizione: Satalino, Zacchi, Muric, Missori, Cande, Volpato, Ghion, Mulattieri, Pieragnolo, Fadera, Idzes, Moro, Alvarez, Pierini.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte

A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Buongiorno, Gilmour, Neres, Vergara, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Zanoli, Ambrosino, Lang, Cheddira.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La partita tra Sassuolo e Napoli è in programma sabato 23 agosto alle 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

La gara sarà visibile in tv su DAZN, e anche in streaming sull’app di DAZN.