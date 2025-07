Le dichiarazioni del difensore a Sky Sport

“Non so se possa diventare il Napoli più forte in cui ho giocato. Sarà il tempo a decidere. È sicuramente tra i più forti”. Parola di Amir Rrahmani. Intervistato da Sky Sport, direttamente dal ritiro estivo di Dimaro, il difensore ha fatto un resoconto dei primi giorni di allenamento.

“L’anno scorso è stato più difficile, Conte non è cambiato, sono allenamenti difficili che facciamo tutti i giorni. Non è facile”. Quali saranno gli obiettivi della prossima stagione? Rrahmani non ha dubbi: “Sicuramente il nostro obiettivo è fare il meglio in tutte le competizioni”.

Poi, un commento sui nuovi arrivati: “Sono tutti giocatori di grande qualità, non sono qui per caso. Hanno giocato in squadre importanti. La società li ha scelti per un motivo”. E su De Bruyne: “Lui sa molte cose del club, prima di venire qui ha chiesto in nazionale, come a Lukaku, ha tanta qualità. Deve abituarsi a fare quello che vuole il mister”.

Tra i nuovi volti del Napoli c’è anche Beukema, nuovo compagno di reparto proprio del calciatore kosovaro: “Qualsiasi difensore che arriva cerca di parlare con il proprio compagno di reparto. Se sappiamo cosa farà l’altro è più facile lavorare insieme”.