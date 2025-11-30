Tre gol in sette giorni: Neres riporta il Napoli in testa

Il Napoli vince contro la Roma 1-0 con la rete di David Neres e torna in vetta alla classifica insieme al Milan

Uno scatto e grande freddezza davanti a Svilar: così Neres ha deciso la vittoria del Napoli contro la Roma all’Olimpico. Il brasiliano sigla la terza rete in sette giorni e decide il secondo big match.

Soltanto una settimana fa, infatti, gli uomini di Conte battevano 3-1 l’Atalanta con i primi due gol segnati proprio dal numero 7.

Sette giorni che hanno consegnato anche una nuova coppia gol Hojlund-Neres. Anche contro i nerazzurri, infatti, i due sono stati i protagonisti della rete del vantaggio: il danese facendo l’assist e il classe 1997 segnando.

Una sinergia tra i due testimoniata anche dal lungo abbraccio post gol con l’ex Manchester United che ha prima spintonato il brasiliano e dopo si è prestato alla tipica esultanza del 7 del Napoli.

Terza vittoria, secondo clean sheet e 6 gol fatti

Il Napoli si è ritrovato anche in attacco e in difesa. Nelle ultime tre tra Champions League e Serie A gli azzurri hanno segnato 6 reti e ne hanno subita solamente 1. Per la seconda volta in stagione poi sono arrivate due vittorie consecutive con due clean sheet, l’ultima volta era stato nelle prime due giornate di campionato contro Sassuolo e Cagliari.

Per la prima volta, poi, 3 successi in 7 giorni. Da agosto gli uomini di Conte con la Champions League nell’infrasettimanale non ci erano mai riusciti.

Squadra, Conte e De Laurentiis: Napoli ritrovato

Antonio Conte aveva chiesto una risposta importante dopo la sconfitta di Bologna: “Sono preoccupato, non c’è più l’energia positiva di un anno fa: o sto sbagliando io o qualcuno non mi ascolta“. Parole che hanno risuonato forte per tutta la sosta per le nazionali e che hanno portato a vedere un Napoli diverso dopo quei quindici giorni.

Una sinergia che sembra ritrovata tra allenatore, squadra e tifosi sottolineata, come dopo la vittoria contro l’Atalanta, da De Laurentiis: “Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero!“. Il Napoli torna a godersi il primo posto in classifica con una difesa ritrovata, una nuova coppia di attacco e, soprattutto, un Neres in più.