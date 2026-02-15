Napoli-Roma: la notte dei nuovi acquisti. Il duello Champions League

Donyell Malen e Alisson Santos (IMAGO)

Napoli-Roma finisce in pareggio: decidono i nuovi acquisti in una sfida al sapore di Europa

Una sfida dal sapore d‘Europa, intensa e vibrante, finisce in parità tra Napoli e Roma. Al Diego Armando Maradona va in scena il festival dei nuovi acquisti. Malen e Zaragoza trascinano i giallorossi, mentre la risposta azzurra è affidata al duo brasiliano Giovane-Alisson. Un 2-2 che lascia l’amaro in bocca a entrambi, ma che conferma la bontà del mercato invernale.

Il duello tra le due formazioni è stato un alternarsi di stati d’animo dentro e fuori il rettangolo di gioco. Il match si è aperto con un messaggio della curva B per i calciatori del Napoli: “Non sappiamo quale sarà il nostro destino, ma fino alla fine vi saremo vicino…nonostante le tante difficoltà state onorando maglia e città!” Il tutto contornato da un muro di sciarpe azzurre. Il tifo ha accompagnato in modo caloroso tutti i minuti di gioco.

Il Napoli ha dovuto rincorrere due volte il risultato, sbloccato dal gol di Malen al 7′. Il numero 14 della Roma, arrivato da poco meno di un mese, ha messo a segno il suo quinto gol con la maglia giallorossa, finalizzando in modo rapido un contropiede. A sottolineare l’efficacia del mercato di riparazione della Roma, l’assist servito da Zaragoza.

Agli sgoccioli del primo tempo a pareggiare i conti per la squadra di Antonio Conte l’ex giallorosso Leonardo Spinazzola, autore della seconda rete ai danni della Roma. Nonostante il rigore firmato nuovamente da Malen, il Napoli ha recuperato ancora il punteggio con un dialogo tra Giovane e Alisson, che firma la sua prima rete con la maglia azzurra. Se la Roma ha trovato in Malen la profondità che mancava, il Napoli di Conte sembra aver scoperto in Giovane e Alisson quell’imprevedibilità necessaria per scardinare le difese chiuse, nonostante le croniche amnesie difensive.

Napoli, Giovane e Alisson: la sintonia brasiliana

L’attaccante arrivato allo scadere del mercato invernale aveva già segnato un calcio di rigore nella partita contro il Como di Coppa Italia. “Alisson è entrato bene, contro il Como è stato un po’ timido, sia lui che Giovane. Stanno lavorando perchè noi abbiamo bisogno di una mano. Alisson non ha giocato una partita da titolare con lo Sporting. Giovane è più attaccante, Alisson gli piace l’uno contro uno. Sono ragazzi disponibilissimi, giocano ovunque io gli chieda di giocare, anche in porta se glielo chiedessi”. Queste le parole dell’allenatore Antonio Conte in conferenza stampa nel post partita.

La sintonia tra i due brasiliani è sotto gli occhi di tutti. Nel riscaldamento pre gara i due si sono dilettati in palleggi ed esercizi e il dialogo è continuato sul campo sfociando in un assist di Giovane per Alisson, autore della rete che regala il pareggio al Napoli. I due hanno esultato insieme rendendosi protagonisti di uno scatto che ha già fatto il giro del web. I tifosi hanno accompagnato quest’immagine alzando visibilmente i decibel e dando così l’ufficiale benvenuto alla “nuova coppia”.

Roma, Zaragoza e Malen: protagonisti giallorossi

“Malen è l’ideale per me e la squadra lo aiuta a realizzare più gol di quanto avrebbe potuto”, queste le parole con cui ha esordito Gasperini in conferenza stampa. E’ evidente l’impatto dell’attaccante sul gioco della Roma, tecnica e velocità le caratteristiche che erano già note. “Conosco le mie qualità, speravo di poter iniziare in questo modo, non sono affatto sorpreso”, così Malen si è presentato ai microfoni post partita.

Malen non è però l’unico ad essere sotto i riflettori, l’altro protagonista di questo botta e risposta inedito in Serie A è stato Bryan Zaragoza. Il classe 2001 ha avuto fiuto e visione nello scovare Malen in ottima posizione sul contropiede, siglando così il suo primo assist con la maglia della Roma. Il duello Champions si chiude con il rammarico da ambedue le parti di non aver conquistato i 3 punti in ottica Europa, ma con la consapevolezza di aver puntato sugli uomini giusti sul mercato.

A cura di Mariapaola Trombetta