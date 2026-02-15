Succede di tutto al Maradona: rigore e doppio infortunio in Napoli-Roma
Altro infortunio per il Napoli. Sugli sviluppi di un’azione in area di rigore, il numero 13 Amir Rrahmani rendendosi protagonista di un fallo ai danni di Wesley rimane al suolo.
Al suo posto entra Olivera. L’azione provoca calcio di rigore per la Roma, poi trasformato da Donyell Malen, che segna la sua seconda doppietta in Serie A.
Insieme a Rrahmani, anche Wesley è costretto ad abbandonare il campo per un problema alla caviglia.
A cura di Mariapaola Trombetta