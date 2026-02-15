Napoli-Roma, le formazioni ufficiali
Le scelte di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini per il big match tra Napoli e Roma in programma alle 20:45 al Maradona
Punti molto pesanti per la lotta Champions quelli in palio tra il Napoli di Antonio Conte e la Roma di Gian Piero Gasperini. A dividere le due squadra, infatti, ci sono solamente 3 punti.
Gli azzurri arrivano alla gara dopo l’eliminazione ai calci di rigore ai quarti di Coppa Italia contro il Como di Cesc Fabregas.
I giallorossi, invece, nell’ultima giornata di campionato hanno battuto il Cagliari di Pisacane all’Olimpico 2-0 con la doppietta di Malen.
Antonio Conte dovrà fare a meno di McTominay, uscito per infortunio durante la gara contro il Genoa. Gasperini non potrà contare su su Dybala non convocato per la gara del Maradona.
Le formazioni ufficiali di Napoli-Roma
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutiérrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini
Dove vederla in tv
Il match tra Napoli e Roma, valido per la venticinquesima giornata di Serie A, è in programma alle ore 20:45 di domenica 15 febbraio 2026 allo stadio Maradona di Napoli.
La sfida sarà visibile in diretta e streaming su DAZN.