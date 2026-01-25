Napoli, Lukaku torna in campo dopo più di 5 mesi

Romelu Lukaku torna in campo a distanza di 5 mesi dall’infortunio

Nel corso del secondo tempo di Juventus-Napoli, Romelu Lukaku è tornato in campo dopo più di 5 mesi di stop.

L’attaccante belga si era infortunato alla coscia lo scorso 14 agosto, e da quel giorno non ha più disputato una partita con il Napoli. A distanza di più di 5 mesi dallo stop forzato, la stagione dell’ex Chelsea è finalmente iniziata.

Lukaku ha trovato spazio nella seconda metà di Juventus-Napoli, quando Conte lo ha fatto entrare al posto di Vergara.