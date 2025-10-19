Napoli, ufficiali i rinnovi di Vergara e Ambrosino fino al 2030
Il Napoli ha annunciato l’ufficialità dei rinnovi di contratto di Giuseppe Ambrosino e Antonio Vergara fino al 2030
Il Napoli di Antonio Conte continua a programmare non solo per il presente, ma anche il futuro.
Dopo la sconfitta all’Olimpico Grande Torino contro il Granata, con gol dell’ex di Simeone, gli azzurri hanno infatti ufficializzato due rinnovi di contratto.
Si tratta dei due giovani Ambrosino e Vergara, il primo attaccante, il secondo centrocampista.
Entrambi hanno prolungato il loro contratto con il Napoli fino al 2030.
Il comunicato del club per Vergara
Dopo i tanti acquisti, il Napoli vuole gettare le basi anche per il futuro puntando sui giovani del proprio vivaio.
Di seguito il comunicato ufficiale del rinnovo di Vergara: “La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Antonio Vergara fino al 30 giugno 2030, con opzione per il prolungamento.
All’età di 11 anni entra a far parte del settore giovanile del Napoli. Il 23 agosto 2025 il suo esordio in prima squadra, entrando nel secondo tempo in occasione della gara vinta contro il Sassuolo.
Congratulazioni, Antonio!”
Napoli, ufficiale anche Ambrosino
Ufficiale anche il prolungamento del giovane attaccante che quest’anno sta cercando di farsi vedere anche con la prima squadra, imparando da Lucca, Hojlund e Lukaku quando tornerà.
Di seguito il comunicato ufficiale del club: “La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Ambrosino fino al 30 giugno 2030, con opzione per il prolungamento.
Nel 2013 entra a far parte del settore giovanile del Napoli. Il 30 agosto 2025 il suo esordio in prima squadra, entrando nel secondo tempo in occasione del match vinto al Maradona contro il Cagliari.
Congratulazioni, Giuseppe!”