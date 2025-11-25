Questo sito contribuisce all'audience di

Napoli, il ricordo dello stadio per Diego Armando Maradona: sciarpe al cielo al 10′

Redazione 25 Novembre 2025
Il ricordo per Diego Armando Maradona
I tifosi del Napoli hanno ricordato Diego Armando Maradona in occasione della sfida contro il Qarabag: azzurro al cielo al minuto 10

Cinque anni esatti. Tanto è passato dalla morte di Diego Armando Maradona, più di un ex calciatore per il Napoli. I tifosi azzurri hanno ricordato lo storico numero dieci durante la sfida contro il Qarabag: proprio al minuto 10 i tifosi presenti allo stadio intitolato a lui hanno alzato al cielo i colori azzurri.

Un ricordo speciale che era già stato annunciato nel pre-partita, e al quale i tifosi non potevano che rispondere presente.