I tifosi del Napoli hanno ricordato Diego Armando Maradona in occasione della sfida contro il Qarabag: azzurro al cielo al minuto 10

Cinque anni esatti. Tanto è passato dalla morte di Diego Armando Maradona, più di un ex calciatore per il Napoli. I tifosi azzurri hanno ricordato lo storico numero dieci durante la sfida contro il Qarabag: proprio al minuto 10 i tifosi presenti allo stadio intitolato a lui hanno alzato al cielo i colori azzurri.

Un ricordo speciale che era già stato annunciato nel pre-partita, e al quale i tifosi non potevano che rispondere presente.